Viola il Daspo Urbano, 34enne di Borriana finisce nei guai

Denunciato un 34enne di Borriana per violazione del Daspo Urbano. Stando agli accertamenti del caso l’uomo è stato trovato , in orario serale, all’interno di un esercizio pubblico intento a consumare una bevanda alcolica nonostante fosse sottoposto al provvedimento emesso dal Questore di Biella lo scorso 22 luglio, in palese violazione delle prescrizioni imposte. Per questo motivo, è stato deferito dai Carabinieri, presenti sul posto, che hanno proceduto al controllo.