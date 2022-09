Alcuni automobilisti notano un giovane vagare a piedi in Superstrada e lanciano l’allarme. Le prime segnalazioni sono giunte poco prima della mezzanotte, in frazione Prato Bello di Cossato, a pochi passi dall’arteria provinciale. In seguito, è stato rintracciato dai Carabinieri in prossimità dell’uscita di Vigliano Biellese: si tratta di un ghanese di 33 anni, poi accompagnato in sicurezza in una zona più tranquilla.