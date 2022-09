Buronzo, esce di strada con l’auto all’alba: conducente all’Ospedale degli Infermi di Ponderano

Finisce fuori strada con l’auto alle prime luci dell’alba. Il sinistro autonomo si è verificato in data odierna, intorno alle 6.30, sulla Provinciale 3, nel comune di Buronzo, all’altezza del torrente Cervo.

Sul posto si sono subito portati i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià per la messa in sicurezza del veicolo, insieme alla Croce Rossa di Cossato che ha subito assistito e trasportato il conducente all’Ospedale degli Infermi di Ponderano per gli accertamenti di rito. Presenti anche i Carabinieri di Casanova Elvo per i rilievi e la viabilità.