Biella, a fuoco bancali in legno e materiali di scarto: sirene nel cuore della notte (foto di repertorio)

Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco che, intorno all’una di questa notte, si sono precipitati a Biella per domare un incendio. A prendere fuoco un mucchio di bancali in legno e altro materiale di scarto.

Le fiamme e la colonna di fumo sono state notate da alcuni passanti che hanno subito lanciato l’allarme. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono state rapide ed efficaci. Ora, sono in corso verifiche e accertamenti per stabilire le cause del rogo, così da stabilire l'origine accidentale o dolosa.