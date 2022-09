Puliamo il Mondo, ad Ailoche giornata per l'ambiente con Pro Loco e Comune

Puliamo il Mondo con la Pro Loco e il Comune di Ailoche. È l'iniziativa educativa e divertente rivolta alle nuove generazioni, in programma il prossimo sabato 1° ottobre. Armati di kit i ragazzi partiranno a pulire i luoghi dell'alta Valsessera, con accompagnatori e intrattenimento, a partire dalle 14.30. Al termine merenda offerta per tutti. Per iscrizioni e info: 340.8548403 o 339.6643030.