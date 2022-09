Quando parliamo del trasporto dalla propria abitazione a reparti ortopedici che è il titolo del nostro articolo parliamo praticamente di quei servizi di trasporto che riguardano le ambulanze private o il cosiddetto servizio di taxi amico e comunque di tutti quei servizi che non svolge la sanità pubblica, ma di cui si occupa in questo caso sai da privata o come la vogliamo, chiamare perché comunque sono cooperative ONLUS e le società di autoambulanze che offrono questo tipo di servizio

Teniamo conto che è un servizio molto importante perché ci permette in qualsiasi momento dell'anno anche nei giorni festivi e nel eek e di avere la possibilità per esempio se abbiamo un qualche parente che è stato ricoverato in qualche reparto ortopedico di qualche ospedale o di qualche clinica privata e poi deve essere dimesso e rimandato a casa perché magari quello che dovevano fare l'hanno fatto e dovrò continuare un percorso a casa, un'ambulanza del genere ci servirà per farlo accompagnare perché in macchina sarebbe comunque complicato visto le sue condizioni mediche e le condizioni cliniche

Noi stiamo parlando di questo tipo di possibilità ma avremmo potuto parlare anche in una persona che deve magari passare da una struttura ospedaliera all'altra, proprio perché magari nella seconda c'è un reparto particolare che è fondamentale per il tipo di patologia che sta affrontando

Le persone che scelgono un ambulanza privata per loro stesse e per persona cara Sanno che potranno godere del monitoraggio costante di personale specializzato e che possa essere un infermiere o anche un medico, dipenderà appunto dalle esigenze e dei bisogni del paziente o della paziente in questione

Tra l'altro questo tipo di realtà e quindi un'ambulanza privata offre dei servizi non solo per il singolo, ma anche per esempio potrebbe essere contattata per un evento come un concerto una partita di calcio importante e in quel caso staranno al di fuori dello stadio e si mettono a disposizione in caso di qualche intervento rapido perché magari una persona ha abusato di alcol o per il troppo caldo e comunque per alleggerire il carico dì lavoro delle ambulanze pubbliche che hanno già molte urgenze da gestire

Tutti potremmo aver bisogno di un servizio di un'ambulanza privata

A parte come dicevamo nel titolo di questa seconda parte tutti potremmo aver bisogno di un'ambulanza privata c'è da dire che in una grande città ce ne sono varie di queste società che offrono questo servizio, ma la domanda è appunto molto alta e quindi bisognerebbe provare quando è possibile muoversi e a prenotare con un certo anticipo

La prenotazione servirà non solo per avere accesso ad un'ambulanza privata e non rischiare poi che la stessa sia impegnata in un altro intervento, ma anche perché potremmo spiegare nei dettagli le condizioni cliniche della persona in questione ,così loro si possono organizzare e poi ci possono fare anche un preventivo che dipenderà da quanti km andranno fatti e in più ci sarà anche il costo d'uscita