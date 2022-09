Ci sono molte persone che hanno bisogno di fare una cura delle articolazioni perché magari soffrono di infiammazioni ricorrenti non solo alle stesse articolazioni, ma anche ai muscoli e ai tendini, ai legamenti e alle ossa e parliamo per esempio degli sportivi non per forza gli sportivi professionisti, aa anche gli ex sportivi che magari hanno sforzato il loro corpo in maniera molto intensa che si è usurato e l'infiammazione è una delle conseguenze.

Ma comunque può essere che siano dei segnali d'allarme di una patologia che si chiama artrite che è legata appunto alle articolazioni ed è legata all’età nel senso che la maggioranza di persone comunque ne soffrono quando hanno superato i 50 anni

E comunque la maggioranza tra essi perché poi In realtà sono dei disturbi che colpiscono anche la popolazione più giovane e purtroppo i dati sono in aumento

A prescindere dal tipo di disturbo che riguarda le articolazioni comunque la cosa più importante è la diagnosi e il trattamento di tutto ciò, almeno per arrivare a una convivenza pacifica con queste problematiche e per quanto riguarda l'artrite è una malattia sistemica infiammatoria che può alternarsi tra fasi acute e fasi di remissione, mentre quando parliamo dì 'artrosi parliamo di una malattia cronica che è dovuta all'usura di un'articolazione e può portare dei problemi per quanto riguarda le lesioni degenerative della cartilagine

Abbiamo fatto riferimento ad alcune di quelle che vengono chiamate malattie reumatiche che sono croniche e che possono riguardare disturbi anche degenerativi per i quali esistono trattamenti farmacologici che rallentano il decorso della malattia, ma che non assicurano un buon livello di benessere quotidiano per il paziente

E d ecco che qui entra in gioco l'osteopatia che è fondamentale per poter migliorare la qualità di vita della persona in questione in primis per quanto riguarda anche la possibilità di alleviare il dolore e quindi portare un sollievo immediato dei sintomi, così come il miglioramento della mobilità muscolare e articolare e nel caso anche la riduzione del dolore e del gonfiore

Sempre più persone si affidano all’osteopatia per curare le articolazioni

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sempre più persone si affidano agli osteopati per curare le articolazioni osteopati che utilizzeranno delle tecniche osteopatiche manuali su queste articolazioni, muscoli e legamenti, e daranno anche dei consigli su come utilizzare il corpo correttamente, e ìl che significa avere per esempio una corretta postura

Così come bisognerà che la persona muova il suo corpo senza sforzare, e comunque programmi delle sessioni di osteopatia in modo da tenere anche sotto controllo il problema

E comunque dobbiamo tenere presente che l'osteopatia lavora sul benessere generale della persona e quindi lavora in senso olistico e ha l'idea che Se una persona migliora il suo stile di vita e migliora la mobilità di tutto il corpo tante patologie vengono a scemare o comunque a migliorare In poche parole e tra queste anche le patologie che riguardano le articolazioni di cui abbiamo parlato all'interno di questo articolo