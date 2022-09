Lavori in corso a Cerrione, salta la circolazione in alcune vie: ecco quali

Cantieri in arrivo a Cerrione. Nella giornata di martedì 27 settembre, a causa del ripristino del manto stradale in seguito a lavori della fibra ottica, sarà necessario sospendere la circolazione nelle seguenti vie: via Crosa (tratto compreso tra il civico 28 e 24) dalle ore 8.00 alle ore 13.30; via Libertà (tratto compreso tra il civico 13 e P.zza Chiarletti) dalle ore 8.00 alle ore 18.00