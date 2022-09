Nuovo mezzo per il Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV

Nuova vettura acquistata nei giorni scorsi dal Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV per lo svolgimento dei servizi di trasporto e accompagnamento. Il mezzo andrà ad affiancare l'altro mezzo già in uso.

“La nuova auto sostituisce il primo veicolo che la nostra associazione aveva acquistato oltre 15 anni fa e che ormai nono garantiva più sufficienti condizioni di sicurezza per lo svolgimento dei servizi di volontariato – spiega Fabrizio Sartore del Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV - La nuova autovettura è stata acquistata anche utilizzando le risorse del 5xmille dell'Irpef degli ultimi due anni, oltre alle generose offerte della popolazione e a fondi propri dell'associazione. A questo proposito si ricorda che è ancora possibile contribuire alla campagna di raccolta fondi Metti in moto la solidarietà - Una nuova vettura per il volontariato con una donazione sul conto corrente del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV. Tutte le offerte sono fiscalmente deducibili. Nel ringraziare tutti quanti hanno già contribuito a questo acquisto o lo faranno nei prossimi giorni, l'associazione ricorda che le due autovetture sono utilizzate a favore della popolazione locale per accompagnamenti a visite mediche, incombenze quotidiane, trasporti per ragioni sanitarie e personali, per la consegna dei pasti a domicilio e per lo svolgimento di servizi in convenzione con Il Cissabo”.