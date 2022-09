Folla di fedeli alla processione della Madonna di Oropa alla Basilica Antica

Folla di fedeli per la processione della Madonna di Oropa alla Basilica Antica. Poco fa è uscito un post sui canali social del Santuario a firma del vescovo di Biella Roberto Farinella: "Siamo saliti al monte di Oropa, come è tradizione, ma che non vuole essere semplicemente un’abitudine. Siamo saliti al Santuario di Oropa, dalla nostra amata Madre celeste per invocare il suo aiuto e camminare insieme sotto il suo sguardo". Poi in un passo della sua omelia Monsignor Farinella ha così dichiarato: "Carissimi fratelli e sorelle, Maria è nata bellissima. Non parlo solo della bellezza della sua anima, la quale, senza neppure l’ombra del peccato, era limpida a tal punto che Dio vi si specchiava dentro. La bellezza di Maria Santissima nella sua radiante Verginità e nella sua purezza immacolata, ci ricorda la nostra propria vocazione alla Santità...Dio non sceglie di manifestarsi nella potenza, ma nell’umiltà e nella piccolezza".