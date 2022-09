Volley sotto il Mucrone, il trofeo del torneo è un’opera d’arte di Paolo Barichello

Una grande notizia per “Volley sotto il Mucrone” e per il Biellese in generale: il trofeo che andrà in premio alla squadra vincitrice è stato realizzato da Paolo Barichello, un artista del territorio. Ciò impreziosisce ancor più il lavoro fatto dalla Scuola Pallavolo Biellese, sempre legata al Biellese e alle sue peculiarità.

In particolare il trofeo è stato realizzato utilizzando il progetto svolto da ZoneCreative per creare il logo del torneo, che unisce l’esperienza della pallavolo all’unicità del Mucrone, monte tipico di Biella. Barichello ha ideato un’opera d’arte che potesse rappresentare tridimensionalmente il disegno di ZoneCreative.

La parte inferiore in legno di mogano funge da simbolo per il campo da gioco ed è stata ricavata unendo molte parti di ceppi diversi. Questa soluzione è stata trovata in modo tale da mantenere l'integrità del legno nel tempo e quindi che non si crepi. La base di legno supporta la parte superiore, che è un artefatto metallico in alluminio, rappresentante il logo di “Volley sotto il Mucrone”.

Successivamente è stata lucidata e rifinita a mano, per dare all’opera un tocco ancora più originale e renderla ancor più vicina al territorio biellese.