I cinquemila degli Alpini, 70 runners di corsa al chiaro di luna per il 16° Trofeo San Maurizio (foto e video di D. Finatti per newsbiella.it)

70 sportivi si sono dati appuntamento ieri sera, 23 settembre, in via Ferruccio Nazionale, a Biella, per prendere parte alla corsa competitiva in notturna “I cinquemila degli Alpini” – 16° Trofeo San Maurizio. Molto apprezzata l’organizzazione della manifestazione: alla fine sono giunti primi al traguardo Giulio Curatitoli e Valeria Bruna; tra le penne nere, invece, ha spiccato Marco Parodi (proveniente da Masone), seguito a ruota da Emilio Dipalma e Andrea Pelosi. Al termine, polenta party in compagnia.