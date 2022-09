Le frittelle di mele, la ricetta del Meleto di Cascina Imperolo

Le frittelle di mele sono dei dolcetti golosi e fragranti.

Dolci e succose, le nostre mele Golden Delicious vengono tagliate a rondelle, passate in una pastella cremosa e poi fritte in olio bollente.

Una preparazione semplicissima e super facile!Iniziamo sbucciando le mele e privandole del torsolo con l’apposito strumento, tagliamo a rondelle spesse e mettiamo le fettine in una ciotola con acqua fredda e succo di limone.

Prepariamo quindi la pastella: in una ciotola uniamo un tuorlo d’uovo (teniamo l'albume da parte perchè lo utilizzeremo dopo) e lo zucchero semolato. Lavoriamo questi due ingredienti con le fruste elettriche e quando il composto risulterà cremoso, iniziamo ad aggiungere, poco per volta, la farina setacciata è il latte.

Prendiamo quindi l'albume avanzato precedentemente e lo montiamo a neve. Fatto ciò, lo incorporiamo al resto del composto, mescolando dall’alto verso il basso.A questo punto Immergiamo le fette nella pastella e iniziamo a friggere in olio ben caldo, girandole di tanto in tanto finché non assumono un bel colore dorato.

Mettiamo le frittelle così ottenute, a scolare l'olio in eccesso su della carta assorbente da cucina. Spolveriamo con zucchero a velo e le nostre frittelle di mele sono pronte per allietare le nostre merende autunnali in ottima compagnia.