A Ponzone si festeggiano i 20 anni dell'associazione Delfino

L'associazione Delfino di Valdilana compie 20 anni. E' infatti dal 2002 che il gruppo di volontariato opera sul territorio a servizio delle persone anziane e delle famiglie in difficoltà economica, e a favore di una promozione sociale del territorio.

Per festeggiare al meglio questo traguardo, l'associazione ha programmato due eventi. Il primo è riservato solo ai soci e si terrà nel pomeriggio di domenica al santuario della Brughiera. Nel salone polivalente è stata organizzata un'apericena a buffet. Sarà un momento di incontro per tutti coloro che fanno parte del "Mondo Delfino", quindi i volontari e i loro parenti più stretti, oltre a qualche amico.

Il secondo evento dedicato ai 20 anni è invece in calendario per la serata di venerdì 30 settembre. A partire dalle 21 il teatro Giletti di Ponzone ospiterà un momento di musica dal vivo con il quartetto "Sentimental Mood": si tratta di un appuntamento che l'associazione vuole offrire a tutti i valdilanesi e a chiunque sia interessato.

«Se siamo riusciti a diventare un'associazione solida e presente, lo dobbiamo a tutto il territorio - commenta il presidente Ernesto Giardino -. Sono tanti i momenti in cui sentiamo concreta la vicinanza della gente, che siano privati cittadini o aziende: quando ci lasciano offerte, quando raccogliamo alimenti o materiale per la scuola, quando destinano a noi il 5 per mille della dichiarazione dei redditi, quando ci sostengono anche solo con un ringraziamento. La serata musicale del 30 settembre è un modo per ringraziare tutti. Ovviamente ringraziamo per il sostegno anche l'amministrazione comunale, che ha pure patrocinato la serata».

I "Sentimental Mood" sono un quartetto (voce, tastiere, sax e batteria) specializzato nell'interpretazione in chiave jazz di brani famosi italiani e stranieri. Propongono un repertorio elegante e raffinato, ma comunque di facile ascolto, che comprende successi di Whitney Houston, Mina, Norah Jones, Pino Daniele, Sting, Diana Krall, Ella Fitzgerald, Jobim, Frank Sinatra, per citarne solo alcuni.

Ingresso libero venerdì 30 settembre al cine teatro Giletti di Ponzone.