Da A.T.O. 2 e Consorzio IRIS un aiuto per pagare le bollette dell'acqua

L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese” (A.T.O. 2) ha rinnovato la convenzione quinquennale con gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali per il supporto ai cittadini in difficoltà nel pagamento delle bollette dell’acqua dell’abitazione principale, convenzione che è stata recepita dal Consorzio I.R.I.S. nell’agosto 2021.

Per il 2022 l’A.T.O. 2 ha ulteriormente incrementato il già corposo stanziamento del 2021 (passando da 93.498,62 euro a 94.299,22 euro) conferito Consorzio I.R.I.S. per l’erogazione del contributo nell’area di competenza, compresa la Città di Biella.

“L’anno scorso questo budget è andato a beneficio di oltre 800 richieste garantendo così un aiuto concreto ad altrettanti nuclei familiari” – conferma il presidente del Consorzio IRIS, Marco Romano – “e in uno scenario economico e sociale complesso come quello che stiamo vivendo, questa iniziativa, che da dieci anni si ripete, assume un’importanza strategica per il sostegno della qualità della vita del territorio”.

Da lunedì 26 settembre e fino a venerdì 25 novembre si possono presentare le richieste di contributo per il pagamento delle bollette dell’acqua. E’ POSSIBILE RICEVERE UN CONTRIBUTO economico fino a 100 euro per il pagamento del servizio idrico, grazie allo stanziamento di € 94.299,22 al Consorzio I.R.I.S. da parte dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese” (A.T.O.). E’ possibile avere un contributo per spese già sostenute o ancora da sostenere, relative a fatture / richieste di pagamento del 2022. Il contributo potrà anche coprire il pagamento di morosità, per fatture o richieste di pagamento emesse a partire dal 2020.

Possono presentare richiesta di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in uno dei seguenti comuni afferenti al Consorzio I.R.I.S., ovvero: Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova, Zimone, Zubiena, Zumaglia

- indicatore ISEE 2021 del nucleo familiare fino ad un massimo di € 10.958,02

- essere titolari di un contratto per Servizio Idrico (S.I.) ad uso domestico singolo o condominiale per la propria abitazione di residenza. Qualora si risieda in appartamento non di proprietà o non si sia titolari del contratto S.I., essere tenuti a rimborsare al titolare del contratto S.I. i costi relativi al consumo di acqua. L’assegnazione avverrà privilegiando chi ha un ISEE più basso.

Per i cittadini residenti a Biella il Comune raccoglierà le istanze ESCLUSIVAMENTE in via telematica attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o similari (CRT, TS-CNS) o C.I.E. (Carta di Identità Elettronica) sullo Sportello Unico Digitale nella sezione “Sociale” che sarà attiva a partire dal 26.09.2022. Il link verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Biella, Area tematica Casa e Politiche Sociali, sezione Bonus Idrico (www.comune.biella.it/casa-politiche-sociali/bonus-idrico ) Per informazioni e/o richiesta di supporto per il caricamento online della domanda è possibile telefonare nei giorni di LUNEDI’ e MARTEDI’ (8.30-12.30) al numero 334-6123352, oppure scrivere all’indirizzo mail bonus.contributi@comune.biella.it

Per i cittadini residenti in tutti gli altri Comuni afferenti al Consorzio IRIS, le domande potranno essere consegnate su appuntamento al Servizio Sociale competente per il proprio Comune contattando il Numero Verde 800184723 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, oppure inviate al Consorzio I.R.I.S. via mail a info@consorzioiris.net o spedite in via Repubblica 22/b, Biella.

Le modalità di presentazione sono descritte nel bando che si può scaricare dal sito del Consorzio www.consorzioiris.net. oppure si può ritirare sempre su appuntamento presso le sedi dei Servizi Sociali.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Contattare i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza (Città di Biella tel. 334-6123352 – Sedi Consorzio IRIS 800184723) oppure Sportello Unico Socio Sanitario del Distretto 1 Biella tel. 800 545 455 (orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00; martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00) - mail: sportellounico@consorzioiris.net