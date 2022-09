Valdilana, ladri passano dalla finestra della camera e portano via preziosi (foto di repertorio)

Rientro amaro per una donna di 35 anni, la cui abitazione è finita nel mirino dei ladri. Il furto si è consumato intorno alle 21 di ieri, 23 settembre, a Trivero, nel comune di Valdilana: stando alle ricostruzioni del caso, i malviventi hanno forzato la finestra della camera da letto per accedere all’interno dell’alloggio.

Dopo aver rovistato nelle stanze, si sono allontanati a gran velocità dall’abitazione portando via con sè alcuni monili in oro trovati in casa. Una volta tornata, la proprietaria ha scoperto quanto accaduto e avvisato subito i Carabinieri.