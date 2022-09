Lutto a Pralungo, è morto il partigiano ed ex sindaco Carlo Ganni

Pralungo in lutto per la morte di Carlo Ganni, uno dei pilastri della comunità. Aveva 92 anni. Partigiano combattente, conosciuto col soprannome di Gagno, è stato insignito della Croce al Merito di Guerra. A detta degli amici una persona presente, disponibile, attiva e concreta. Alla passione civile, si è aggiunta l’attività amministrativa: per anni, infatti, ha ricoperto l’incarico di sindaco del suo paese.

Il Santo Rosario sarà recitato domenica 25 settembre, alle 20, nella Chiesa Parrocchiale di Pralungo. Sempre qui sarà celebrato il funerali, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 10.30 di lunedì 26.