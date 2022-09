Lievemente ferito il conducente dell’auto rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto intorno alle 12 di oggi, 24 settembre, lungo la Trossi, a Gaglianico. La dinamica è in fase di accertamento ma stando alle informazioni raccolte l’uomo alla guida è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale.