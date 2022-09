Violento scontro tra due auto a Biella. Il sinistro si è verificato intorno alle 13.30 di oggi, 24 settembre, all’incrocio tra via Rigola e via Salvo D’Acquisto. Probabilmente una mancata precedenza all’origine dell’incidente.

Sul posto gli agenti di Polizia locale per i rilievi del caso. Stando alle informazioni raccolte, uno dei due conducenti sarebbe stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.