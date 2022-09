Nuoto, acquaticità e ginnastica dolce, Benna promuove lo sport con una convenzione

Prosegue la convenzione tra Comune di Benna e Centro Sportivo Pralino di Sandigliano.

Numerose le iniziative proposte a tariffe agevolate sia ai residenti ma anche solo a chi frequenta le scuole comunali.

I corsi sono scuola nuoto per i ragazzi della Scuola Primaria (residenti a Benna e non residenti ma frequentanti la nostra Scuola) e Secondaria di Primo Grado; Corsi di acquaticità per i bimbi dai 3 ai 5 anni della Scuola dell'Infanzia (residenti a Benna e non residenti frequentanti la nostra Scuola); Corso di ginnastica dolce: due lezioni a settimana da ottobre a fine aprile, oltre allo sconto del 10% su corsi e abbonamenti.