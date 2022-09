Rio Arico a Chiavazza, intervento della Protezione Civile di Biella per la sua pulizia, FOTO

Rio Arico a Chiavazza, intervento della Protezione Civile di Biella per la sua pulizia

In tutti quattordici persone, 11 volontari e 3 dipendenti comunali, della Protezione Civile di Biella, questa mattina di sabato 24 settembre sono state impegnate in un'esercitazione che ha interessato anche la pulizia del Rio Arico a Chiavazza.

Dopo il ritrovo nella sede alle 8 e la prova di evacuazione, presi i mezzi necessari e le attrezzature, volontari e personale del Comune si sono diretti a Chiavazza.

Il tratto del rio interessato è stato quello di proprietà del Comune, in prossimità del ponte tra via Coda, via Poma e Strada alle Fucine, 5 metri a valle e 5 a monte.

Nelle prossime settimane la Protezione Civile ha già in programma nuove esercitazioni nel territorio.