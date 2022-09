Maltempo nel weekend con temporali e rovesci diffusi: è allerta gialla

“La progressiva discesa di una saccatura atlantica sulla Francia convoglia flussi umidi sudoccidentali sul Piemonte, determinando un graduale aumento della copertura nuvolosa e un più marcato peggioramento del tempo, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare particolarmente intensi a ridosso dei rilievi meridionali e in particolare sul settore appenninico, in sconfinamento dalla Liguria. Un'attenuazione dei fenomeni è attesa dalla serata, sebbene una moderata variabilità caratterizzerà anche la giornata di domenica, con annuvolamenti irregolari alternati a parziali schiarite e isolati deboli rovesci, più persistenti su zone montane e pedemontane”. Lo scrive il Centro Funzionale di Arpa Piemonte sul proprio sito che “ha emesso un’allerta gialla per temporali sulle zone al confine con la Liguria, che potranno essere interessate da locali allagamenti, fulmini e vento e da isolati fenomeni franosi”.