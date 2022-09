L'associazione Amici Cane da Pastore di Oropa in collaborazione con il Gruppo Cinofile Biellese, organizza per domenica 16 ottobre 2022 il raduno nazionale per il riconoscimento ufficiale RSA da parte di giudici ENCI.

L'appuntamento è a Doccio di Quarona. Il programma prevede alle 9,30 l'arrivo dei cani da sottoporre a riconoscimento e alle 10,30 l'inizio dei giudizi.

L'età minima del cane deve essere 9 mesi.

Per l'iscrizione mandare una mail all'indirizzo canepastoreoropa@gmail.com