I colori di Valdigne Triathlon in grande evidenza in tante gare nazionali e internazionali FOTO

Ancora un lungo fine settimana di gare per atleti verde-turchese-oro in Italia e all’estero.

Sabato 17 settembre si sono disputati i Campionati Europei Age Group di Duathlon Sprint a Bilbao (SPA) con la maglia della Nazionale Italiana Age Group, strepitosa prova della legnanese Marinella Sciuccati, la “Regina dei Duathlon” ha conquistato l’oro europeo nella categoria 60-64 F con una prova perfetta, testimoniata dal distacco che ha inflitto alla seconda classificata: ben 11 minuti. Per lei ancora un titolo da aggiungere al suo ricchissimo palmares.

Sempre sabato 17 settembre si è disputato il Triathlon Sprint “IronDelta” nella location dei Lidi Ferraresi. Grandi soddisfazioni per il Team di Valdigne Triathlon con l’oro assoluto della padovana Francesca Crestani, che con tre frazioni di alto livello ha conquistato il gradino più alto del podio. Al maschile ancora un podio assoluto (bronzo) per il valdostano Davide Bajo con una prova molto positiva. Sempre nella giornata di sabato a Pescara si è disputato il Prologo della Coppa Italia Giovanile. Il format prevedeva una gara a Crono con squadre miste di atleti provenienti da differenti Team, questo per far sì che i giovani atleti facciano esperienza con compagni di squadra differenti. Gabriele Ferrara ha conquistato l’oro con la sua squadra tra gli YA, mentre Silvia Turbiglio l’argento sempre tra le YA femmine.

Da segnalare il 4° posto, sempre tra le YA, per il Team dove erano presenti l’arquatese Erica Pordenon e la torinese Ludovica Sabbia. Prove positive per i torinesi Filippo Col, Alberico Icardi e Lorenzo Gatti nei Team misti degli YA M, per la biellese Carlotta Freguglia, per Alice Col tra le YBF e per Giacomo Gangi, Mirco Pordenon, Enea Demarchi e Marco Sabbatini tra gli YB M. Domenica 18 Ottobre è andata in scena la Tappa finale della Coppa Italia Giovanile di Triathlon. Da segnalare i piazzamenti di Silvia Turbiglio 17° tra le YA F, Erica Pordenon 22° nella stessa categoria e di Gabriele Ferrara 9° tra gli YA M. Gare e buoni piazzamenti per Ludovica Sabbia, Martina Lamperti, Filippo Col, Lorenzo Gatti, Alberico Icardi, Carlotta Freguglia, Alice Col, Giacomo Gangi, Mirco Pordenon, Enea Demarchi, Marco Sabbatini e Filippo Gai, un vero successo di squadra in termini di risultati e partecipazione.

Domenica 17 settembre a Santa Margherita Ligure, negli stupendi scenari dei sentieri che dominano il golfo di Portofino, si è disputata, organizzata da QualiTry di Pier Giorgio Orla, con una buona partecipazione di carattere numerico e qualitativo, la I° edizione del Santa Cross Triathlon. Gara molto dura che prevedeva 1 km di nuoto, 18 km di mtb con ben 800m di dislivello e 9 km di trail-run anch’essa con 800 m di dislivello. Una gara durissima, in una disciplina, che fa registrare una forte crescita di interesse e partecipazioni, per il contatto diretto con gli ambienti naturali. Straordinario il risultato degli atleti di Valdigne Triathlon, doppietta sul podio con il Campione Italiano in carica il lecchese Michele Bonacina oro e con il giovane emiliano Elia Ranzo Babili argento.

Una prova ”d’autore” per i due portacolori del Team Valdigne che hanno dominato la gara ligure proseguendo una stagione ricca di successi e piazzamenti che li vedrà al via del Campionato Mondiale XTERRA del 2 ottobre al Lago di Molveno. Buona la prova del biellese Andrea Ramella Pollone rientrante da un lungo stop per un infortunio, che dopo una sofferta frazione di nuoto, resa complicata dal mare agitato, ha recuperato diverse posizioni in mtb e run classificandosi al 72° posto. Domenica a Cervia, dopo il rinvio delle gare nella giornata di sabato dovuto al meteo inclemente, si sono disputate le gare del 70.3 (mezzo IronMan) e dell’IronMan. Purtroppo la gara dell’Olimpico (che doveva disputarsi sabato e vedeva iscritto il nostro Coach Stefano Massa) è stata annullata per l’impossibilità di svolgere i tre eventi insieme nella giornata di domenica.

Nell’IM Full prove estremamente positive per i canavesani Francesco Mattioda e Massimo Testa autori di prove di alto livello con ottimi riscontri cronometrici, 9h e 26’ per Mattioda e 10h nette per Massimo Testa, tempi veramente top nella long distance romagnola! Nel 70.3 ha ottenuto il suo PB Andrea Polito, sempre in crescita di condizione, e ottimi Finisher, la torinese Cinzia Marongiu (al suo 2° 70.3), il biellese Alberto Belli, alla sua ennesima fatica stagionale con un altro traguardo tagliato e il milanese Edoardo Vittucci. Nelle Staffette del 70.3, ha gareggiato nella frazione di run con il Team di Obiettivo 3 il nostro Cristian Cucco con un buon riscontro cronometrico.

Ora per gli atleti verde-turchese-oro focus sulle gare Internazionali Europeee Multisport di Bilbao e sui Campionati Italiani di Triathlon Sprint di Cervia dei primi giorni di ottobre.