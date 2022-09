Cogotti, Pd Biella: "Le persone con disabilità sono individui come gli altri"

La Costituzione Italiana è chiara sui diritti inalienabile dell'uomo, per questo lo Stato Italiano e quindi la politica, ha il dovere di garantire tali diritti. Il Partito Democratico si impegna, in questo senso, di prevedere un adeguato aumento del finanziamento pubblico per l'offerta di interventi e servizi per una nuova riforma per le persone non autosufficienti. L'età media della popolazione biellese e di conseguenza quella italiana, è sempre più alta, per questo è necessario potenziare l’assistenza domiciliare per la quarta età, offrendola come alternativa sostenibile di cura della prossimità e di contrasto alla solitudine. Al tempo stesso, è importante adeguare i requisiti minimi delle strutture residenziali.

Le diseguaglianze sociali sono amplificate nell'ambito dell'invalidità, per questo si propone un'estensione progressiva dell’incremento per le pensioni con invalidità totali over18 anni, anche alle pensioni erogate a ciechi parziali e alle prestazioni riservate ai minori. I servizi sociali e sanitari degli ambiti territoriali devono essere vicini alle persone, per questo si vuole rafforzare l'offerta e semplificarne l'accesso. Si riconosce il caregiver come figura importante ed essenziale, per questo il Pd propone di garantire tutele, copertura previdenziale e anticipi pensionistici (1 anno in meno ogni 5 anni di cura). Si introdurranno agevolazioni fiscali e contributive per sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato a domicilio, promuovendo un’occupazione di qualità e calmierando i costi per le famiglie.

Le persone con disabilità sono individui come gli altri, con attitudini, sogni e capacità per questo si vuole promuovere progetti di vita indipendente. Questo è possibile farlo introducendo unità di valutazione multidimensionale sui territori, definendo progetti individuali e implementando i Punti Unici di Accesso.

Inoltre, si introdurranno agevolazioni fiscali per le indennità per tirocinio e le borse lavoro riconosciute ai giovani con disabilità. Si vogliono promuovere nuovi strumenti per monitorare e rendere più stringenti gli obblighi di legge relativi all’assunzione di persone con disabilità. Il Pd ritiene necessario adeguare la dotazione di insegnanti di sostegno nelle scuole per i ragazzi e le ragazze con disabilità per garantire i Piani Educativi Individualizzati e promozione tra forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.