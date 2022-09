Rimpolpare i capelli rovinati dal sole e dal sale grazie alla nuova linea di Jean Louis David

L’estate è una stagione tutta da vivere; il mare, il sole, la sabbia e la salsedine sono elementi della nostra vacanza che lasciano il segno, non solo nel nostro cuore ma anche sui nostri capelli. Uniti alle docce frequenti e all’utilizzo di prodotti sbagliati, possono infatti rendere i capelli sfibrati e causare doppie punte, perdendo così lucentezza e morbidezza. Anche l’esposizione al sole, sotto i raggi solari UVA e UVB, danneggia i capelli in maniera lenta ma – al termine della stagione – molto evidente.

Per risanare, quindi, i capelli danneggiati è fondamentale rimpolparli con trattamenti specifici e con l’utilizzo di prodotti lenitivi e non aggressivi, in grado di nutrire e idratare i capelli.

Jean Louis David di Biella, il salone specializzato nella cura del capello, proprio su capelli spenti e sfibrati propone un servizio di laminazione, ovvero un trattamento che penetra in profondità e ricostruisce il capello, ridonando subito - fin dalla prima applicazione - l’effetto specchio.





Il trattamento viene eseguito in questo ordine: si inizia con uno shampoo, a seguire viene applicato un composto personalizzato in funzione alla materia e a quanto i capelli risultano danneggiati, per concludere infine con una maschera ed uno spray applicato prima dell’asciugatura. Sarà quindi molto veloce ma molto efficace, con un risultato visibile sin da subito.

Mostrando in cassa questo articolo, si avrà subito uno sconto di € 5 sul trattamento

Scopri in salone tutte le novità di casa Jean Louis David!

Il salone si trova a Biella, all’interno del centro commerciale “I Giardini” (Esselunga).

Per informazioni: Tel. 015 849 3080

Pagina Facebook: www.facebook.com/JeanLouisDavidBiella

Pagina Instagram: www.instagram.com/jld_biella_esselunga

