I consigli del fine settimana di newsbiella.it del 23, 24, 25 settembre

Venerdì 23 settembre

- Sordevolo, La Passione alle ore 21

- Sala, 42° Raduno dell'Orso e del 52° Anniversario

- Biella, alle ore 17.30 al Museo del Territorio incontro gratuito con Yuri Godino, Nadia Botalla Buscaglia e Angela Deodato sui Longobardi e sulle nuove tecnologie di indagine archeologica che ci consentono di ampliare le nostre conoscenze su questo antico popolo.

- Oropa, "Lavorare con il codice rosso tra possibilità e difficoltà", tavola rotonda aperta al pubblico che si terrà a Oropa dalle 14,30 alle 16,30.

- Biella, ore 18,30, presso la Biblioteca Civica di Biella Paolo Bricco e Pietro Sella dialogheranno su Adriano Olivetti!

- Biella, si correrà per il Trofeo San Maurizio, 16° edizione. La partenza sarà dalla sede degli Alpini di via Ferruccio Nazionale alle 20. E' una gara podistica in notturna, illuminata da torri faro.

- Biella, alle ore 21 nell’Auditorium di Città Studi Campioni sotto le stelle

- Cossato, alle 21, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, ci sarà una piccola festa, in occasione dei 40 anni di attività del Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’.

- Mezzana, sarà possibile immergersi nella storia tra gli antichi mestieri, giochi e mercatini a Lakoum in Mabon. Previsti anche eventi musicali

Sabato 24 settembre

- Biella, dalle 16 alle 20 si potranno visitare gratuitamente le sale del primo piano di Palazzo La Marmora nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio

- Biella, Volley Sotto il Mucrone, Torneo Superlega Pallavolo e Torneo Giovanile al Palaforum. A cura di A.S.D. Scuola Pallavolo Biellese.

- Andorno, dalle 16.45, presso la biblioteca comunale "Il toro si ama"

- Biella Museo del Territorio, alle ore 16.30: attività per famiglie con bambini da 8 a 11 anni.

- Sala Biellese, dalle 15 via Ottavio Rivetti 5, Visite guidate: Quattro passi nella storia... della Resistenza!

- Campiglia, Trail del Bangher, Il ritrovo è nella piazza parrocchiale dalle 5: TDB 40 KM partenza ore 7.00, TDB Short 20 KM partenza ore 09.00.

- Mezzana, sarà possibile immergersi nella storia tra gli antichi mestieri, giochi e mercatini a Lakoum in Mabon. Previsti anche eventi musicali e cena storica.

- Verrone, Back To Scool Color Run, una corsa per tutti i bambini dai 3 ai 14 anni con due partenze separate. Il ritrovo è alle 10 nei pressi della palestra, la partenza alle 10,30.

- Santuario di Oropa, ore 15 Salita alla terrazza panoramica e alla cupola della Basilica Superiore

- Graglia, “Würstel, birra, strudel e perché no?, allegria” dalle 20 alle 24, al Casolare dei Campra

Domenica 25 settembre

- Biella, 100° Edizione del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato di Riva

- Oropa, pellegrinaggio della diocesi di Biella. Alle ore 15 Santa Messa, quindi la Madonna di Oropa, con la corona e il Manto della Misericordia, farà ritorno alla Basilica Antica.

- Biella, “Cittadella Biellese dello Sport” in Piazza Martiri della Libertà

- Gaglianico, Memorial Ivano Mazzali. Calcio di inizio 10.30.

- Biella, Volley Sotto il Mucrone, Torneo Superlega Pallavolo e Torneo Giovanile al Palaforum. A cura di A.S.D. Scuola Pallavolo Biellese.

- Mezzana, sarà possibile immergersi nella storia tra gli antichi mestieri, giochi e mercatini a Lakoum in Mabon. Verso le 15,30 sarà inscenata una guerra tra Celti e Romani.

- Borriana, alle 15:30 in Piazza Don Guido Gariazzo ci sarà il battesimo delle nuove maschere di Carnevale del paese

- Sordevolo, La Passione alle ore 16,30

- Zumaglia, alle 17, presso l'area esterna di Villa Virginia, ci sarà un concerto dedicato a Elvezia Delvento

- Biella, in piazza della Cisterna, nel Borgo del Piazzo avrà luogo "Natural.BI life"

Mostre

- Valdilana, loc. Trivero, Casa Zegna, via G. Marconi 23 "L'altra forma delle cose", quando il DNA diventa matrice d'arte, fino al 13/11/2022

- Sordevolo, Palestra della Scuola Comunale, Via C. Vercellone 1, Doppia mostra personale di Bruno Beccaro e Massimo Premoli, fino al 25/09/2022

- Pray, "Fabbrica della ruota", Regione Vallefredda, 1, Matteo Marciandi, fotografo per passione fino al 25/09/2022

- Biella Piazzo, Palazzo La Marmora, Cose mai viste a Palazzo La Marmora: "Di secolo in secolo protagonisti nella storia". Estate 2022 fino al 25/09/2022

- Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, via Serralunga 27, Arte al Centro di una trasformazione sociale responsabile 2022 fino al 31/12/2022

- Sala Biellese, Casa della Resistenza, via Ottavio Rivetti 5, Mostra: Partisan dij nòss pais 1943-1945 fino al 16/10/2022

- Biella, Spazio Cultura, Fondazione Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Mostra: La Passione di Sordevolo - Biblia Pauperum fino al 28/08/2022

- Masserano, #IoVengoDaQui dal 09 lug 2022 al 30 set 2022 Chiesa di san Teonesto

- Biella, Bi BOx, Via Italia 38 Biella, Mostra 'Un lancio di dadi', fino al 5/11

- Donato, Mestieri di un tempo, mostra di fotografie storiche fino al 23/10

- Biella, Biella, Spazio Cultura Fondazione CRB, Via Garibaldi 14, Mostra 'Leo Gavazzi. L'ironia del colore' fino al 16/10

- Salussola, Museo dell'Oro e della Pietra, via Duca d'Aosta 7, Opere all'Oro: Arte della toreutica, sbalzo, cesello, incisione fino a 8/11