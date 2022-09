Due cercatori di funghi dispersi in Valsesia trovati e recuperati dai soccorsi VIDEO

Le squadre di soccorso, elitrasportate dall'elicottero VVF Drago 51, del nucleo Volo di Torino, hanno raggiunto e recuperato il primo cercatore di funghi, mentre il secondo è stato localizzato dall'elicottero della Guardia di Finanza con a bordo strumentazioni specifiche per la localizzazione dei cellulari, per poi essere raggiunto e recuperato dalla squadra di soccorso che, trovato l'uomo in buone condizioni, hanno provveduto ad elitrasportarlo in una zona sicura a Boccioleto.