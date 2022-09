Andorno: Ancora una vittima della truffa del parente bisognoso di cure

Fingendosi la nipote in ospedale e con la necessità di cure urgenti e costose si è fatto consegnare da una anziana di Andorno monili e contanti. Una complice della truffatrice si è presentata a casa della vittima, fingendo di essere una infermiera, mentre la telefonata era in corso così da non dare il tempo di reagire o di realizzare cosa stava effettivamente succedendo cadendo in pieno nella trappola. I Carabinieri, poi chiamati per la denuncia, stanno indagando.