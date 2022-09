Festa della Madonna del Piumin, gli Amici di Bagneri: "Grazie al Coro Monte Mucrone"

Tutti gli anni, fin dal 2001 (un anno dopo che la statua della Madonna del Piumin è stata collocata a Bagneri, l’8 ottobre dell’Anno Santo 2000), il Coro Monte Mucrone, dell’APD Pietro Micca di Biella, ha sempre partecipato agli appuntamenti annuali animando con i suoi canti la messa e anche qualche momento di allegria e di incontro; uniche eccezioni nel 2020 e 2021 per Covid e intemperie.

Quest’anno però il Coro Monte Mucrone è tornato con entusiasmo alla festa di domenica scorsa 18 settembre, dove ha animato la santa messa celebrata da padre Giovanni Gallo, parroco di Bagneri, presso la statua della Madonna, preceduta da un saluto di Vittorio Valcauda in rappresentanza del Comune di Muzzano; il Coro ha poi offerto alcuni canti che hanno arricchito la videoproiezione del pomeriggio che ha “raccontato” la “missione al Mars” nella quale, sabato 27 agosto scorso, una trentina tra scout, Amici di Bagneri e altri volontari, hanno portato in vetta al Monte Mars una statuetta in bronzo della Madonna del Piumin (una riproduzione in formato ridotto, 30kg per 60cm di altezza, di quella collocata a Bagneri e presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella”). La madonnina sul Mars è riprodotta sulla cartolina con la preghiera ricordo della festa, che si può trovare a Bagneri o richiedere contattando gli Amici di Bagneri ( email a info@bagneri.it )

L’Associazione Amici di Bagneri ODV, a nome anche della Parrocchia di Bagneri e di tutti i partecipanti (tra cui diversi “ex “ragazzi del Piumin”), desidera esprimere quindi un forte ringraziamento al Coro Monte Mucrone, anche per le belle e commoventi parole di Alberto Zanin, solista e portavoce del Coro, che hanno rinnovato l’amicizia e l’attaccamento che li riporta sempre volentieri a Bagneri. Quindi grazie a tutti i coristi, al Maestro Guido Bertone, al coordinatore Giovanni Falla e al Presidente della Pietro Micca, Giuseppe Lanza, anche lui presente alla giornata, con un in bocca al lupo per i nuovi progetti del coro.

A Bagneri tutte le domeniche i volontari continuano ad accogliere i visitatori, mentre la santa messa viene celebrata sempre alle 15 (salvo domenica prossima 25 settembre, quando non ci sarà la messa per concomitanza con appuntamento diocesano a Oropa).