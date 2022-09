A Ponderano ci sono i volontari per un paese più pulito

Lo scorso luglio i ragazzi del Direttivo dell’Associazione I Rioni di Ponderano si sono ritrovati nel quartiere Fontanone muniti di guanti, sacchi e buona volontà raccogliendo i rifiuti abbandonati lungo il sentiero pedonale che proprio da quella parte di Ponderano permette di arrivare all’area ospedaliera.

"E’ stata un’esperienza positiva e utile che ha raccolto il sostegno di molti cittadini – riferisce il Presidente dell’Associazione – e abbiamo pensato di riproporre l’iniziativa su un percorso più ampio lungo in quale i volontari potranno anche riscoprire luoghi e storia del paese attraverso alcuni momenti di informazione storico-culturale”.

Con il patrocinio del Comune di Ponderano, l’Associazione I Rioni di Ponderano ha voluto estendere l’invito alle scuole del paese con lo scopo di contribuire alla sensibilizzazione degli studenti e delle famiglie alle tematiche dell’ecologia, dell’amore per il proprio territorio e della conoscenza della sua storia.

"La partecipazione è aperta a tutti, assolutamente gratuita e non competitiva. Chiediamo solo di munirsi di scarpe comode per la camminata, di guanti e qualche sacco per la raccolta. Al termine della camminata, per chi lo vorrà, sarà possibile pranzare insieme presso il Ristorante La Dolce Vita di Ponderano, previa prenotazione al numero 015.3700185”-

Il ritrovo è quindi per domenica 2 ottobre 2022 alle ore 9,00 in Piazza Garibaldi (di fronte alla Chiesa parrocchiale), con partenza per le ore 9,30. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato ad altra data. Info al n. 327.2442832.