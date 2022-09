Verrone: da quest'anno si vota in via Castello, in Comune, niente seggio nelle scuole

Su richiesta del Ministero dell’Interno la sede del seggio elettorale è stata spostata.

A Verrone da quest’anno per votare bisogna recarsi in Comune e non più alla scuola primaria. Il seggio è presso la Sala Consiglio del Comune, e quindi i bambini anche lunedì 26 non dovranno restare a casa come accade un diversi comuni.

Per motivi di sorveglianza da parte delle Forze dell’ordine, solo per quella giornata l’ingresso è da Via Castello attraverso l’arco del castello a fianco della scuola dell’infanzia. L’accesso al cortile è pedonale. E’ consentita l’entrata solo ai veicoli con elettori con problemi di deambulazione. Dalle ore 20:30 alle 23:00 l’accesso è consentito a tutti i veicoli.