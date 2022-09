Bonus trasporti: a Biella 820 richieste dell'agevolazione prevista dal "decreto aiuti"

Dal 1° settembre è possibile accedere al sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per richiedere il “bonus trasporti”, l’agevolazione prevista dal “decreto aiuti”. Si tratta di un bonus di 60 euro mensili per la mobilità di studenti, lavoratori, pensionati e per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico. La misura è sperimentale ma, ha detto il ministro Orlando, si proverà a "renderla strutturale anche per il prossimo anno". E a Biella ad oggi sono state accettate 820 richieste.

"Non sono tantissime - commenta il presidente di Atap Vincenzo Ferraris - . Nei primi 15 giorni abbiamo rilasciato 600 bonus. Diciamo che siamo in linea con la tendenza dopo la pandemia dove il bus non è più molto utilizzato come prima".

Nel periodo pre Covid su 6.000 studenti a usare il pullman erano 2.400. Dopo i numeri sono calati drasticamente. "Tanti ancora oggi si fanno accompagnare dai genitori, usano il motorino - conclude Ferraris - . Non si dire che ci si è adeguati e poi si va avanti così ormai per abitudine, vedremo con il tempo".

Intanto è ancora possibile chiedere il bonus online, oppure al fine di fruire del bonus trasporti per l’acquisto di abbonamenti ATAP, l’utenza avente titolo potrà rivolgersi a Biella alla biglietteria ATAP di Piazza S. Paolo (all’interno dell’atrio della stazione ferroviaria), nei seguenti giorni ed orari:

da lunedì a venerdì dalle 7.15 alle 18.45; sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 18.15.