Con CASB un'escursione in Valle Oropa fino al Giass Cmun

Domenica 25 settembre è in calendario una passeggiata organizzata da CASB da Oropa fino all’Alpeggio Giass Cmun.

Il ritrovo a Biella sarà al parcheggio davanti a San Biagio alle ore 8. Questa passeggiata era stata studiata per essere inserita nel programma del MUCRONE DAYS che quest’anno però non verrà fatto. L’accompagnamento è gratuito e bisogna prenotarsi tramite mail casb.biella@gmail.com

Questo il percorso: da Oropa piazzale m.1200 – sentiero D17 (Casa Torino) fino all’incrocio con Strada della Galleria – D31 e D31a - A. Giass Cmun m.1540 – discesa per sent. D14 fino all’intersezione col sent. delle Ferrate D14a percorsa fino quasi all’A. Pissa m.1400 - D13a fino al piazzale di partenza.

Si tratta di un percorso E (escursionistico) ad anello quasi interamente su sentiero. Dislivello m. 340 -Tempo di percorrenza totale ore 5 - Lunghezza. totale Km 6.

Obbligatori i bastoncini e le scarpe da trekking. Dato che il posto è molto panoramico e bisogna andare solo con il bel tempo, sabato in caso di annullamento manderemo mail e post su facebook.