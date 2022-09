Elezioni 2022: Mirella Cristina e Roberto Rosso a Biella

"Nella giornata di martedì 20 settembre si è svolta la visita a Biella dei candidati di Forza Italia alla camera on. Mirella Cristina e al senato on. Roberto Rosso. La visita si è svolta al mercato cittadino per poi proseguire con un’ incontro con i commercianti ed imprenditori in via Italia e nel centro città e un passaggio presso la sede di Cordar Spa.

Per i nostri candidati non è stata solo l’occasione per presentarsi personalmente ma anche di comprendere maggiormente le esigenze del territorio, la sofferenza di settori importanti come il commercio e il manifatturiero e l’assenza di collegamenti stradali fondamentale per dare un nuovo sviluppo e attrattivita’ al nostro territorio . Presenti anche il coordinatore regionale On. Paolo Zangrillo e accompagnati dagli esponenti provinciali del partito quali Edorado Maiolatesi, Michela Vannucci, Gabriele Martinazzo e Alessandro Carletto".