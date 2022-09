Elezioni 2022: Franceschini di Fdi tira le somme della campagna elettorale

Il Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini tira le somme di questa campagna elettorale:

“Siamo alle battute finali di questa entusiasmante campagna elettorale, con l’amico l’On. Andrea Delmastro, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Biella-Vercelli e tutta la classe dirigente della Federazione Provinciale ho battuto palmo a palmo l’intera provincia. Abbiamo incontrato tantissima gente, ogni appuntamento ha registrato la partecipazione di centinaia di persone animate dalla speranza di una svolta, di un cambiamento che restituisca fiducia per un futuro migliore. Per questo la fatica è venuta meno ed è stata premiata. È un momento storico senza precedenti, siamo chiamati a prenderci la responsabilità di scegliere la classe dirigente che dovrà governare la nostra Nazione nei prossimi cinque anni. Con il nostro voto incaricheremo uomini e donne che dovranno lavorare senza risparmio per farci superare questo terribile momento. Il Presidente Giorgia Meloni ha riconfermato la fiducia al nostro deputato Andrea Delmastro che è stato ricandidato per la seconda volta. Chi è Delmastro? 

Andrea Delmastro Delle Vedove, classe 1976, laureato in giurisprudenza, avvocato. Già assessore e consigliere comunale a Biella e Segretario Provinciale del Fronte della Gioventù prima e di Azione Giovani poi. Nel 1997 diviene dirigente nazionale di Azione Giovani. Nel 1999 viene eletto Consigliere Provinciale. Nel 2007 è eletto Segretario Provinciale dì Alleanza Nazionale e traghetterà il partito nel Popolo della Libertà. Alle elezioni del 2018 è stato eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati con Fratelli d’Italia nel collegio uninominale di Biella. È capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Esteri, responsabile degli Affari Esteri per FdI, è il Presidente della Giunta per le Autorizzazioni a Procedere di Montecitorio. Andrea Delmastro Delle Vedove fa parte della “Generazione Atreju”, un gruppo di patrioti che nel 2012 per mano di Giorgia Meloni ha permesso la nascita di Fratelli d’Italia. Energico, appassionato, con “visione” e capacità innata, determinato e concreto. Un politico di razza capace di ascoltare la gente. Andrea Delmastro non ha soltanto un cognome in più del normale, ha anche un temperamento di quelli che lasciano il segno, studia, argomenta, spiega, ma anche - e soprattutto - sa parlare chiaro, molto chiaro !Un uomo che in questi anni ha saputo portare in Parlamento con abilità straordinaria la voce dei cittadini italiani e di tutti noi biellesi, utilizzando un linguaggio di verità che spesso si è scontrato con i metodi ed i linguaggi più “convenzionali” che la politica impone. Andrea Delmastro esercitata la politica con passione e arte, perché la politica - quella vera - è arte. Andrea è un pignolo è instancabile lavoratore- a questo proposito invito ad andare sul sito della Camera dei Deputati per visionare i numeri dell’attività parlamentare di questa legislatura-. In questo momento storico sono orgoglioso e onorato di potere essere al fianco dell’amico e del nostro candidato. Andrea è la nostra espressione, è l’espressione di un territorio che vuole crescere e guarda lontano. Delmastro è un uomo d’onore, con un cuore grande, è leale, determinato e profondamente innamorato della politica e del territorio. Un ottimo leader in cui tutti noi riponiamo fiducia e che riteniamo possa rappresentare al meglio, insieme a Giorgia Meloni, quella Destra Italiana che si era persa, ma che con Fratelli d’Italia in Parlamento ha dato e continuerà a dare voce a tutti noi Italiani e potrà permettere finalmente quella svolta alla nostra Nazione che mai come ora è necessaria e urgente.

In conclusione, la capacità di un politico ė quella di saper realizzare gli obiettivi che si è impegnato a raggiungere, con Andrea Delmastro questo è possibile.”