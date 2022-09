A tavola nel Medioevo: piatti, storia e curiosità ad "Arti e Mercanti" di Asti (VIDEO)

Cosa si mangiava nel Medioevo? Sarà possibile scoprirlo questo fine settimana ad Asti ad "Arti e Mercanti", storica rievocazione medievale che si terrà nel centro storico dalle 11 di sabato 24 settembre alle 20 di domenica 25 settembre.

Sarà possibile, su prenotazione, gustare una merenda medievale presso i locali della vineria di via Vassallo 2, riattivati per l’occasione dalla CNA, grazie alla preziosa collaborazione del Circolo Brigante Lucano di Viatosto, https://cna-atal.it/arti-e-mercanti-2022-merenda-medievale/ . Un video di approfondimento accompagnerà la merenda per conoscere più da vicino la storia dei piatti proposti.

Per prenotare la merenda, dal momento che i posti sono limitati, inviare una mail a cna@at-cna.it o un messaggio WhatsApp al n. +39 371-3475732 (no chiamate, no vocali).

Inoltre, domenica 25 settembre alle 10.30, presso il cortile del Michelerio, si terrà l’incontro, a ingresso libero, “La cucina nel Medioevo, tra storia e curiosità”, a cura del prof. Remo Bagnasco e del dott. Andrea Romagnolo, per riscoprire i segreti della cucina medievale.

L'introduzione all'incontro a cura del farmacista Andrea Romagnolo: