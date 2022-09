Prestiti per studenti: offerte e tassi agevolati

Il periodo dell’università è uno dei più belli che ci siano. Per affrontarlo con la maggior tranquillità economica, un’opzione potrebbe essere quella di richiedere un prestito per coprire tasse universitarie e altre spese. Ecco quali sono i prestiti adatti per ogni categoria di studente e come utilizzare comparatori di prestiti come ad esempio Matchbanker.

Prestito per studenti che lavorano

Gli studenti lavoratori hanno la possibilità di richiedere, e nel caso ottenere, un prestito per iniziare o completare un percorso di studi specifico. Il vantaggio di questo tipo di prestito (anche definibile come finalizzato) consiste nel ripagare il credito ottenuto solo alla fine del percorso di studi intrapreso. I documenti necessari riguardano principalmente la situazione reddituale (CUD o busta paga) e dati del conto corrente per ricevere il denaro.

Prestito per studenti che non lavorano

Gli studenti che non beneficiano di un reddito dimostrabile possono valutare due alternative:

● Il prestito d’onore, ovvero la concessione di denaro proveniente dall’istituto di credito e diretto allo studente anche in assenza di garanzie;

● Il prestito con garanzia. Quest’ultima viene data da un terzo soggetto, talvolta un genitore o un parente, col fine di tutelare e concedere la possibilità allo studente di proseguire gli studi tranquillamente.

Come accedere a fondi di garanzia pubblici

Alla base del Fondo di Garanzia c’è l’idea di offrire una possibilità ai giovani di completare il percorso formativo che desiderano e di accedere più facilmente al mondo del lavoro. Con un decreto stabilito il 19 Novembre del 2010, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della gioventù e del servizio civile – ha ampliato l’ambito di operatività del Fondo per il credito ai giovani. Il fondo equivale consiste in circa 19 milioni di euro e consente ai giovani meritevoli di ottenere un finanziamento.

Quali sono le migliori finanziarie o istituti di credito?

L’offerta commerciale per quanto riguarda prestiti studenteschi è molto vasta. Per districarsi fra la giungla di condizioni e tassi di interesse è bene affidarsi a un comparatore di prestiti on-line, allo scopo di trovare un’offerta ideale per le proprie esigenze.

Chi può ottenere un prestito per studenti?

Vi sono alcuni requisiti che servono affinché sia possibile ottenere qualche finanziamento vantaggioso. Uno di questi consiste nell’esser stato diplomato con un punteggio pari e non inferiore a 75/100, oltre che essere iscritto ad un corso di laurea (ciclo unico o triennio) ed essere in regola con le tasse. Un requisito legato ad un altro tipo di contesto è presentare un’iscrizione al primo anno di magistrale, oltre che essere in possesso di una laurea triennale con un punteggio pari e non inferiore a 100/110. Altra eventualità che richiede requisiti differenti potrebbe essere quella di uno studente iscritto ad un corso di lingua di un ente specializzato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione. Questo dovrà durare non meno di sei mesi.