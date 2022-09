CoinEvo Recensioni: Opportunità di investimento online a basso costo

Notizie in pillole su CoinEvo

Le persone hanno considerato per lungo tempo l'investimento online un'impresa ad alto costo riservata a pochi conglomerati benestanti e millennial esperti di tecnologia. CoinEvo cerca di cambiare quella narrazione offrendo una solida selezione di prodotti di investimento con commissioni e spread più bassi. Ecco una panoramica degli attributi chiave di CoinEvo.

Pro

● Riduzione delle commissioni e dei tassi di interesse sui margini

● Vasta offerta di prodotti

● Piattaforme di trading user-friendly

● Assistenza clienti affidabile

Contro

● Il processo di onboarding è un po' lento

● Personalizzazione limitata

I principali vantaggi di CoinEvo

CoinEvo offre numerosi vantaggi per i trader al dettaglio e gli investitori istituzionali. Ecco i principali vantaggi che danno al broker un vantaggio nel settore.

Investimenti online a basso costo

CoinEvo ha una politica di zero commissioni per il trading di azioni e ETF online. Le negoziazioni di opzioni su CoinEvo attraggono una commissione per contratto inferiore a un dollaro. Esonera inoltre i suoi clienti dal pagamento di minimi di conto, spese di controllo, bonifici nazionali e commissioni di inattività. CoinEvo utilizza un sistema di prezzi basato su livelli che ti consente di accedere a più classi di attività mantenendo bassi i costi. Questo è il motivo per cui le loro tariffe sono inferiori alla media del settore.

Vasta offerta di prodotti

Investire con CoinEvo garantisce anche l'accesso a diverse classi di attività e prodotti a reddito fisso. Il broker vanta una più ampia selezione di asset tipici e altre offerte uniche con prospettive di crescita elevate a breve e lungo termine. Ciò rende CoinEvo una piattaforma ideale per gli investitori che desiderano diversificare la ricchezza.

Piattaforme di trading user-friendly

CoinEvo fornisce una versione desktop e un'app mobile. Le piattaforme mettono gli utenti al centro dei loro progetti, con diversi strumenti e funzioni di trading facili da usare. La versione desktop offre una robusta suite di tutti gli strumenti essenziali e altre funzionalità avanzate per i trader esperti. Tuttavia, il fascino semplicistico dell'app mobile è adatto ai principianti e agli investitori passivi.

Che cos' è l'esperienza di trading su CoinEvo?

Come con altre piattaforme di trading, l'esperienza complessiva di CoinEvo dipende da vari fattori. Tuttavia, la progettazione e l'usabilità dei programmi di trading possono fornire informazioni significative sull'esperienza di trading. CoinEvo supporta le versioni desktop e mobile, con strumenti e funzionalità quasi simili per una navigazione senza interruzioni.

La piattaforma desktop e l'app mobile di questo broker dispongono di solidi strumenti e funzioni di trading per supportare tutti i tipi di trader. I punti salienti tipici includono strumenti di creazione di grafici, analisi del portafoglio, opzioni multi-leg, watchlist, calcolatori, generatori di idee di trading, screener, ricerca, streaming di dati in tempo reale e notizie. Tuttavia, la personalizzazione è limitata a poche funzioni.

Puoi anche organizzare gli ordini per la successiva esecuzione e impostare gli avvisi sui prezzi dalle piattaforme desktop e mobili di CoinEvo. La versione mobile ha un'interfaccia semplicistica che semplifica l'esperienza di trading per i principianti. La versione desktop è facile da usare, ma integra strumenti e funzioni sofisticate per i trader esperti e attivi.

Prodotti e mercati

CoinEvo offre una selezione più ampia di prodotti di investimento rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti immediati. Le loro offerte di prodotti comprendono diverse classi di attività sia per gli investitori a breve che a lungo termine. CoinEvo sostiene un portafoglio solido che soddisfi le esigenze uniche di ogni trader al dettaglio e investitore istituzionale.

● Azioni long e short

● Forex (più di 50 coppie di valute)

● Cripto

● Obbligazioni

● Opzioni

● ETFs

● Futures

● Commodities

CoinEvo vanta anche una rete elaborata di centri di mercato in tutto il mondo, che consente di scambiare tutti gli strumenti di cui sopra su più mercati esteri e borse. Ciò rende CoinEvo una scelta eccellente per trader e investitori che richiedono un facile accesso a diverse opportunità di investimento e mercati globali.

Costi

CoinEvo si concentra principalmente sull'offerta di opportunità di investimento online a basso costo. A parte i loro scambi di azioni e ETF senza commissioni, il broker rinuncia ai minimi del conto, alle commissioni di controllo, alle commissioni di bonifico bancario nazionali e alle commissioni di chiusura del conto. Le negoziazioni di opzioni attraggono una commissione di contratto per azione inferiore a un dollaro. Si applicano altre commissioni e tassi di interesse sui margini, ma i costi di CoinEvo sono generalmente inferiori alla media del settore.

Assistenza clienti:

CoinEvo offre anche servizi di assistenza clienti altamente affidabili che migliorano significativamente l'intera esperienza di trading. Puoi contattare l'assistenza clienti del broker tramite telefono, e-mail e chat dal vivo. Gli assistenti possono aiutarti a navigare nelle loro piattaforme e rispondere a domande su argomenti di investimento correlati con tempi di risposta più brevi.

Verdetto Finale

CoinEvo brilla con commissioni e spread più bassi, offerte di prodotti robuste e piattaforme di trading intuitive. È una scelta eccellente per principianti, investitori occasionali e trader attivi, ma dovresti anche considerare la tua tolleranza al rischio e le tue strategie di investimento prima di unirti a CoinEvo.