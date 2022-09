Candelo: Tamponamento con ferito in via Cerventi - Foto repertorio newsbiella

I Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera, 21 settembre, per un tamponamento tra due auto, una Panda condotta da un uomo del 2001 e una Clio condotta da un uomo dell'83. Quest'ultimo è stato trasportato in ospedale per accertamenti sanitari di rito.

I militari dell'Arma hanno provveduto ai rilievi e all'accertamento delle responsabilità mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza mezzi e tratto stradale