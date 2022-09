Bosso, sulla denuncia di maltrattamenti degli animali in un alpeggio di Biella: "Non sono in fin di vita"

"Non sono in fin di vita, non sono così in cattive condizioni", commenta il sindaco di Pettinengo Gian Franco Bosso in merito alla denuncia di alcune associazioni Biella, in alpeggio oltre 200 animali in fin di vita. "Premetto che non sono un veterinario, ma tutte le settimane vado a vedere questi animali e le foto che sono state pubblicate si riferiscono a quando erano arrivati all'alpeggio. Ora si sono ripresi e mangiano".

Il primo cittadino prosegue: "E' vero che è stata emessa un'ordinanza e non è stata ottemperata - continua - , ma è perchè il sindaco che doveva accoglierle stava cercando loro una sistemazione. Nel frattempo in questi giorni sono state consegnate di nuovo al proprietario che a breve troverà per loro uno spazio adeguato".