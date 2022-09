Laurea con lode per Giulia, ora dottoressa in giurisprudenza: “Il sogno? Fare il PM”

Massimo dei voti per una studentessa biellese che, dopo 5 anni di duro lavoro, ha terminato il suo percorso di studio ed è riuscita a ottenere la fatidica corona d'alloro. Si tratta di Giulia Colombo, 24 anni, originaria di Candelo, ora residente a Torino dove si è laureata in Giurisprudenza con voto finale di 110 e lode.

“Sono stati anni impegnativi, non lo nascondo – confida la neodottoressa – Non è stato facile stare nei tempi tra emergenza Covid, lockdown e lezioni a distanza. Purtroppo non ho potuto vivere appieno l'esperienza universitaria in presenza. Nonostante questo, sono riuscita a creare dei bei rapporti con i miei compagni di corso. Anche lontani, nei mesi più duri della pandemia, ci siamo sostenuti a vicenda”.

Col titolo di studio in tasca, è tempo di guardare con positività al prossimo futuro: “Ora vivo a Torino e mi sto guardando intorno. Il sogno del cassetto? Entrare in magistratura e diventare un pubblico ministero. La strada è ancora lunga ma sono pronta”.