Tragedia Marche, Uncem: “Uniti a famiglie delle vittime e sfollati. Sindaci in azione”

"La tragedia ambientale nelle aree dell’Anconetano e di Senigallia è una tragedia che colpisce tutti, che riguarda tutti noi, tutti i sindaci, le comunità. Uncem e ciascuno di noi si unisce in preghiera alle famiglie delle vittime. L’ho detto oggi ad alcuni Sindaci più sofferenti, distrutti, straziati, che ho sentito al telefono e al Presidente di Uncem Marche, Michele Maiani. Questi eventi drammatici impongono una riflessione collettiva ed efficace sui modelli di gestione del territorio e prima ancora una attenzione specifica sui modelli di allertamento e di gestione degli avvisi tra Comuni, tra Istituzioni e alle comunità rispetto a terremoti, dissesto, nubifragi, rischio frane. Avremo modo di fare tutte le analisi. Siamo ora e sempre con i Sindaci, che sono responsabili della Protezione civile, insieme con il Dipartimento nazionale. Analizzeremo le situazioni e le conseguenze connesse alla tragedia di oggi nei prossimi giorni. Ora ci stringiamo a vittime, famiglie, comunità, Sindaci, Paesi. E ringraziamo come Uncem la macchina della Protezione Civile che sta lavorando senza sosta, con Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, volontari, Prefetti, Amministratori locali, tecnici e scienziati impegnati in questa ennesima emergenza".

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.