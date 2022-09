Atap cerca personale: operatori della mobilità

L’A.T.A.P., Azienda Trasporti Pubblici Automobilistici delle Province di Biella e Vercelli S.p.A., indice una selezione aperta per esami finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, di:n. 6 Operatori della Mobilità – Area professionale 3^ – Area operativa: servizi ausiliari per la mobilità (verifica dei titoli di viaggio ed accertamento delle violazioni, verifiche di regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale, vendita titoli di viaggio, informazioni al pubblico, ecc.), con trattamento economico minimo di ingresso corrispondente al trattamento complessivo di garanzia previsto dal vigente CCNL Autoferrotranvieri per il parametro 138.

Nel corso del contratto ciascun lavoratore assunto sarà tenuto ad acquisire i titoli abilitativi necessari allo svolgimento delle mansioni di guida dei mezzi aziendali per il trasporto di persone (patente di guida almeno di categoria D e CQC per il trasporto di persone); allo scadere dei 12 mesi il lavoratore che abbia acquisito i suddetti titoli e sia in possesso degli ulteriori necessari requisiti sarà confermato a tempo indeterminato nella posizione di Operatore di esercizio – Area professionale 3^ – Area operativa Esercizio, con trattamento economico minimo corrispondente al trattamento complessivo di garanzia previsto dal vigente CCNL Autoferrotranvieri per il parametro 140, potendo essere assegnato, anche in via esclusiva o prevalente, a mansioni di guida dei mezzi aziendali per il trasporto di persone.

L’avviso integrale di selezione ed il modello per la presentazione della domanda di ammissione sono disponibili sul sito www.atapspa.it, oppure presso la sede ATAP di Biella (C.so G. A. Rivetti 8/b).Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio del personale di A.T.A.P. S.p.A. – C.so G. A. Rivetti 8/b – 13900 Biella – Tel. 0158488411 – Fax 015401398 – e-mail: segreteria@atapspa.it.Le domande di ammissione devono pervenire presso la sede ATAP di Biella (C.so G. A. Rivetti 8/b – 13900 Biella) entro e non oltre le ore 16.00.00 del giorno 21/10/2022.