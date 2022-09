Non ti fanno andare a votare con il cane? Chiamaci

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il ministero degli Interni non ha dato nessuna indicazione di divieto di accesso ai seggi ed alle cabine elettorali con i cani. Quindi se vogliamo andare a votare con fido al seguito o recarci al seggio dopo la passeggiata con il nostro cane possiamo farlo senza problemi, è importante però che il cane sia tenuto al guinzaglio e sia con museruola indossata. Qualora all'ingresso del seggio qualcuno dovrebbe frapporre ostacoli o problemi per la compagnia di fido per tutti gli orari di apertura dei seggi l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA mette a disposizione il telefono amico per avere informazioni dirette sulla presenza dei cani al seguito. Per accedere al servizio basta telefonare o mandare un watts app al 347 9269949 (non è un numero verde e la telefonata viene addebitata al costo del servizio previsto dal proprio operatore telefonico)".