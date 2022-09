Un altro weekend di medaglie, Pietro Micca sul podio della ritmica

Un altro weekend di competizioni: la Pietro Micca ritorna sulla pedana del Pala Pajetta biellese per partecipare al Campionato Regionale Individuale livello LC e alla prima prova del Campionato Regionale Gold Allieve. Sabato 17 settembre, Elisabetta Micheletti (classe 2013) si cimenta nella prima prova di gara dopo la pausa estiva in occasione del Campionato Regionale LC.

Un programma rinnovato, nuovo esercizio alle clavette e modifiche all’esercizio a corpo libero. La Micheletti rientra con il botto: vince la medaglia di bronzo nella classifica generale, oro alle clavette e bronzo al corpo libero. “Elisabetta è una ginnasta dotata, ha lavorato duramente tutta l’estate, i risultati ottenuti ci fanno capire di essere sulla strada giusta” le parole della direttrice tecnica Marta Nicolo. Domenica 18 settembre Campionato Regionale Gold Allieve: il grande ritorno di Valentina Pelliciari (classe 2011) dopo la pausa estiva. Valentina ritorna sul campo di gara agguerrita e con un programma rinnovato, composto da esercizi aumentati in difficoltà, complessi e articolati. La giovane atleta si cimenta in corpo libero, fune, clavette e nastro e non ha un attimo di esitazione. Porta a casa degli ottimi punteggi da parte del corpo giudicante e si aggiudica una meritatissima medaglia di argento.

“Valentina non smette mai di stupirci, i miglioramenti degli ultimi mesi le hanno permesso di volare sulla classifica e meritarsi questa tanto attesa medaglia. Siamo tutte molto orgogliose di lei” sempre Marta Nicolo. Soddisfatte anche le altre tecniche presenti: Irina Liovina ed Elisabetta Rosso, che si dichiarano molto contente dei risultati ottenuti.