Podismo: le corse della settimana a Biella e in Valsesia fino al 25 settembre

Diverse corse questa settimana dedicate ai podisti ma non solo.

Questi gli appuntamenti:

Venerdì 23 a Biella si correrà per il Trofeo San Maurizio, 16° edizione. La partenza sarà dalla sede di via Ferruccio Nazionale alle 20. E' una gara podistica in notturna, illuminata da torri faro.

Sabato 24 a Verrone ci sarà la Back To Scool Color Run, una corsa per tutti i bambini dai 3 ai 14 anni con due partenze separate. I piccoli fino ai 5 anni dovranno essere accompagnati dai genitori. E' richiesto di indossare una maglietta bianca. IL ritrovo è alle 10 nei pressi della palestra, la partenza alle 10,30.

Sabato 24 ad Alagna Valsesia torna la Frazionissima, "Alla scoperta di alcune tra le più caratteristiche frazioni Walser di Alagna Valsesia - spiega Manuel Gambarini -. E' l'occasione per correre o camminare in un'area bellissima, altamente turistica ai piedi del Monte Rosa. Quest'anno abbiano deciso di dedicare la manifestazione come primo memorial dedicato all'incredibile atleta e amico Ivan Camurri immaginando di correre con lui lungo le nostre bellissime mulattiere e i sentieri che abbiamo condiviso tantissime volte". Il percorso è lungo 9,5 Km con un dislivello di +450. Il ritrovo è alle 13,30 in piazza Grober, la partenza alle 15,30. La gara è riservata agli atleti sopra ai 16 anni. Alle 17 è in programma la Baby Race. Frazionissima Race sul sito www.wedosport.net

Sabato 24 Campiglia Cervo Trail del Bangher. Trail 20 km: Il percorso più breve avrà come luogo di partenza e arrivo Campiglia Cervo e si snoderà tra sentieri e mulattiere della bassa Valle Cervo fino a transitare al Rifugio Madonna della Neve, il punto più alto della gara; Trail 40 km: partenza e arrivo da Campiglia Cervo. Si percorreranno inizialmente i sentieri e le mulattiere della bassa Valle per poi salire verso il Rifugio Rivetti e transitare, tramite il Colle della Mologna Grande, in Valle D’Aosta e Valsesia, per poi ritornare attraverso il Colle del Croso in territorio Biellese. Il ritrovo è nella piazza parrocchiale dalle 5: TDB 40 KM partenza ore 7.00, TDB Short 20 KM partenza ore 09.00.