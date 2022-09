Ippon 2, due bronzi alla Turin Cup

Buon esordio di stagione agonistica per la Ippon 2 alla “Open Turin Cup International” che si è tenuta al Palazzetto della Cittadella dello Sport di Leiní, il 17 e 18 settembre. Più di 840 atleti di 141 società provenienti da tutta l’Italia, dal Belgio, Francia e Spagna, si sono confrontati nelle specialità Kumite e Kata, nel corso di due lunghissime e intense giornate di gara.

Tra i 10 atleti dell’Asd Ippon 2 che hanno partecipato guidati dal Maestro Maurizio Feggi, si sono distinti, conquistando la medaglia di bronzo: Alessio Durante, cat. Juniores (-76 kg) e Vittoria Pozzo, cat. Under 14 (-42 kg). Posizione di rilievo il 5º posto di Giulio Giacobbe, cat. Juniores (-55 kg); 7° Filippo Mosca cat. Cadetti (-70 kg) e 7ª Francesca Magliola cat. Under 14 (-42 kg). Alessandro Demargherita (cat. Seniores), Cristina De Rosso (cat. Cadetti), Letizia Cardinale (cat. Under 14), Lorenzo Curtolo (cat.Cadetti) e Lorenzo Marinone (cat. Under 14), hanno svolto buone prove, ma non hanno avuto occasione di raggiungere posizioni ragguardevoli.