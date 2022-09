Ad Alagna, la Frazionissima alla quinta edizione, dedicata a Ivan Camurri

Ad Alagna torna la Frazionissima, alla quinta edizione, che quest'anno sarà dedicata a Ivan Camurri, il campione di corse in montagna prematuramente scomparso a dicembre. Un evento per riscoprire i sentieri puliti e i luoghi ritrovati di Alagna in sicurezza.

Il percorso è lungo 9,5 Km con un dislivello di +450. Il ritrovo è alle 13,30 in piazza Grober, la partenza alle 15,30. Alle 17 è in programma la Baby Race e alle 17,30 la merenda compresa nell'iscrizione. Alle 18 ci sarà la premiazione con premi ad estrazione. La serata continuerà con apericena e Dj.

Sono previsti premi ai 5 classificati, premi ad estrazione per gara e per camminata. Il pacco gara è garantito ai primi 150 concorrenti.

Frazionissima Race è sul sito www.wedosport.net dove si può procedere all'iscrizione. Il ricavato sarà devoluto al Circuito Viola e AIL.

La gara è riservata agli atleti sopra ai 16 anni.

"Si andrà alla scoperta di alcune tra le più caratteristiche frazioni Walser di Alagna Valsesia - spiega Manuel Gambarini -. E' l'occasione per correre o camminare in un'area bellissima, altamente turistica ai piedi del Monte Rosa. Quest'anno abbiano deciso di dedicare la manifestazione come primo memorial dedicato all'incredibile atleta e amico Ivan Camurri immaginando di correre con lui lungo le nostre bellissime mulattiere e i sentieri che abbiamo condiviso tantissime volte".