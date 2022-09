Politiche 2022, la candidata di Impegno Civico Azzolina si presenta

Riceviamo e pubblichiamo:



"Mi presento agli elettori per molte ragioni, la principale è che mi stanno a cuore i giovani e il futuro del mio paese. Avere a cuore i giovani significa pensare anche alle loro famiglie e ai loro nonni. Ho contribuito, da ministra, a costruire un paese dove l’ascensore sociale riprendesse a funzionare valorizzando impegno e merito.

È necessaria una scuola che non lasci indietro nessuno e che si combatta la dispersione scolastica. Avvicinare l’istruzione e la formazione al mercato del lavoro. È necessario evitare la fuga dei cervelli agevolando chi studia. È necessario dare una mano ai giovani a comprare casa ed essere pagati degnamente. Salario minimo ed equo sono misure non rinviabili. È necessario intervenire con norme che riducano l’inquinamento, che creino nuovi “lavori verdi”, che si faccia efficientamento energetico, che si sburocratizzi per dare spazio alle fonti rinnovabili. La questione ambientale è strettamente legata a quella energetica e quindi ai costi delle bollette che minano oggi famiglie e imprese. È necessario tagliare subito almeno dell’80% le bollette o rischiamo la chiusura di migliaia di imprese. È necessario spendere bene tutti i soldi che abbiamo nel PNRR e fare le riforme che servono a modernizzare finalmente il nostro paese. È necessario difendere il reddito di cittadinanza dalla destra di Fratelli d’Italia che vuole cancellarlo. Non pensiamo che il reddito di cittadinanza debba restare così com’è ma può essere indubbiamente migliorato. Cancellarlo, in piena crisi economica, sarebbe follia e solo la coalizione di centro-sinistra progressista può impedirlo.

Queste sono solo alcune delle priorità a breve, medio e lungo termine su cui dobbiamo concentrarci. Io sono una progressista, per me ambiente, istruzione, diritti sociali, lotta alle disuguaglianze, sviluppo sostenibile, qualità della vita, pari opportunità, lavoro rappresentano la cifra del mio operato politico e morale. I politici non sono tutti uguali e guai a pensarlo.

Il voto del 25 settembre è la prima scelta sul futuro e sull’idea di paese che vogliamo. Andate a votare comunque la pensiate. Non restate a casa".